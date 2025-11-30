Genova picchiava i figli perché avevano fame e non la facevano chattare con gli amici trentenne a processo

I maltrattamenti erano stati ripresi dalle telecamere di un sistema antifurto. Il padre dei bimbi dopo la scoperta aveva denunciato la compagna alla polizia Schiaffi talmente forti da far cadere a terra un bimbo di tre anni che piangeva perché aveva fame. Calci su tutto il corpicino. Stratton. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, picchiava i figli perché avevano fame e non la facevano chattare con gli amici, trentenne a processo

