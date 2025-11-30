Genova donna senza fissa dimora trovata morta in via Fieschi
Si tratta di una clochard che, secondo la prima ricostruzione, viveva lungo i camminamenti esterni del Centro dei Liguri in una tenda. Accertamenti in corso dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
