Gaza raid Israele nel centro e nel sud

9.30 Aerei militari israeliani hanno lanciato un raid a est del campo di Bureij, nella zona centrale di Gaza, sul territorio dietro la cosiddetta "linea gialla" che delimita le aree sotto il controllo israeliano. Così Al-Jazeera. Sei raid delle Idf anche a est di Rafah nella zona sud di Gaza e a est di Khan Younis, a sud della Striscia. Questo sempre secondo la Tv del Qatar. I corpi di due ostaggi israeliani sono ancora a Gaza. Lo scrive il Times of Israel.E la Tv pubblica d'Israele: "L'Iran si sta riarmando in funzione anti-Israele". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

