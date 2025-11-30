Gassmann e Ranieri sulla slitta di Babbo Natale a forma di 500

I due attori interpretano una coppia speciale in "Natale senza babbo", commedia che rivisita il ruolo del personaggio che porta i regali. E che ha molto a che fare con auto e moto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gassmann e Ranieri sulla slitta di Babbo Natale a forma di 500

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

NATALE SENZA BABBO NATALE: Il film, è la commedia natalizia originale italiana che apre ufficialmente la stagione delle feste su Prime Video, con protagonisti l'affiatata coppia formata da Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri. Il film, diretto da un team i - facebook.com Vai su Facebook

Natale Senza Babbo, Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri sfidano il burnout: "È importante relativizzare" Vai su X

Gassmann e Ranieri sulla slitta di Babbo Natale a forma di 500 - I due attori interpretano una coppia speciale in "Natale senza babbo", commedia che rivisita il ruolo del personaggio che porta i regali. Segnala msn.com

Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri: «In “Natale senza Babbo” abbiamo umanizzato le feste». L’intervista - Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri ci raccontano il loro nuovo film (e come passano le Feste): "Natale senza Babbo" è su Prime ed è per tutta la famiglia ... Riporta amica.it

“Natale senza Babbo”, intervista a Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann - In Natale senza Babbo, una commedia esilarante in arrivo su Prime Video il 28 novembre, il tradizionale Babbo Natale attraversa una crisi di mezza età. Segnala superguidatv.it