Gasperini Roma lo accolse tra dubbi e un po’ di sdegno | ora un murales lo celebra So Foot

Gasperini alla Roma ha avuto un impatto nettamente positivo, e la classifica lo conferma. Eppure, all’inizio, non tutti avevano accolto il suo arrivo con entusiasmo. Saranno stati i risultati, sarà stato lo spirito che ha saputo trasmettere alla squadra, ma oggi l’atmosfera in casa giallorossa è cambiata parecchio. Diciamo. più di un po’. So Foot scrive: “Quando un allenatore lascia il suo regno dopo quasi dieci anni per raggiungere il club che tutti adorano criticare, la storia potrebbe virare al caos. Ma la storia ama scrivere scenari imprevedibili. Sei mesi dopo il suo arrivo, Gasperini ha già un murale a lui dedicato per le strade della capitale: lui, in versione stregone, chinato su un calderone dove si legge ‘grinta, cuore e sudore’. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gasperini, Roma lo accolse tra dubbi e un po’ di sdegno: ora un murales lo celebra (So Foot)

News recenti che potrebbero piacerti

E comm' si bell' mister Buongiorno. #chefaticalavitadabomber #gasperini #roma #napoli - facebook.com Vai su Facebook

Nela: "Roma-Napoli non è decisiva. Gasperini? Stupito dalla disponibilità che ha dai calciatori" bit.ly/4pZ59If #AsRoma Vai su X

Probabili formazioni Sassuolo Roma/ Quote: dubbi per Gasperini (Serie A, oggi 26 ottobre 2025) - Probabili formazioni Sassuolo Roma, le quote e le ultime notizie su moduli e titolari per il match di Serie A, oggi domenica 26 ottobre 2025 Le probabili formazioni Sassuolo Roma sono un appuntamento ... Come scrive ilsussidiario.net

Sassuolo-Roma, Gasperini: "Mai avuto dubbi su Dybala. Ora torniamo a vincere all'Olimpico" - Dopo le sconfitte contro Inter e Viktoria Plzen tra campionato ed Europa League, i giallorossi ripartono alla grande e vincono 1- Segnala sport.sky.it

Roma, Gasperini può sorridere: recuperati Koné ed El Aynaoui per il Napoli - Entrambi i centrocampisti, usciti malconci dalla sfida con il Midtjylland, si sono allenati regolarmente e ci saranno domenica sera nel big- Come scrive msn.com