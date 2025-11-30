Gasparri replica ad Albanese | Meravigliato che un personaggio del genere venga selezionato dall' Onu

Si accende lo scontro tra Francesca Albanese e il Presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. Dopo che la relatrice Onu ha detto che a indignarsi dovrebbe essere Gasparri, a replicare è il forzista: “Leggo che la Albanese si indigna per le mie parole. Io sono invece davvero meravigliato che un personaggio del genere venga selezionato dall'ONU per un qualsiasi incarico. La Albanese sembra un personaggio uscito da una commedia all'italiana. Sembra l'interpretazione di qualche nostro attore comico. Invece pare che esista davvero. E che si esibisca ovunque e comunque dicendo sempre cose sbagliate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

