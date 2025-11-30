Gasparri replica ad Albanese | Meravigliato che un personaggio del genere venga selezionato dall' Onu
Si accende lo scontro tra Francesca Albanese e il Presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. Dopo che la relatrice Onu ha detto che a indignarsi dovrebbe essere Gasparri, a replicare è il forzista: “Leggo che la Albanese si indigna per le mie parole. Io sono invece davvero meravigliato che un personaggio del genere venga selezionato dall'ONU per un qualsiasi incarico. La Albanese sembra un personaggio uscito da una commedia all'italiana. Sembra l'interpretazione di qualche nostro attore comico. Invece pare che esista davvero. E che si esibisca ovunque e comunque dicendo sempre cose sbagliate. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Sigfrido Ranucci su Gasparri: "Gasparri attacca la puntata di Report, dopo la denuncia su come vengono gestiti gli appalti a Caivano attraverso gli affidamenti diretti." - facebook.com Vai su Facebook
Gasparri replica ad Albanese: "Meravigliato che un personaggio del genere venga selezionato dall'Onu" - Si accende lo scontro tra Francesca Albanese e il Presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. Come scrive iltempo.it
Gasparri attacca Francesca Albanese: “Relatrice Onu schierata con Hamas, a Bari un premio alla sinistra degli orrori” - Il senatore Maurizio Gasparri in una lunga intervista al Corriere del Mezzogiorno critica duramente la decisione del Comune di Bari di consegnare le chiavi della città a Francesca Albanese, relatrice ... Riporta fanpage.it