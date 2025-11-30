Una vigilia della sfida che vale la vetta trascorsa in silenzio. È ormai consuetudine per Gasperini e Conte non tenere la conferenza stampa dopo l’impegno europeo nella stessa settimana. In più il tecnico della Roma non siederà nemmeno in panchina per la squalifica a causa del rosso rimediato a Cremona domenica scorsa. E dal 2016-17 il «secondo» Gritti quando ha preso il suo posto in panchina (35 volte) ha vinto 23 gare, ovvero l’82 per cento. Dire che Roma-Napoli sia una sfida-scudetto è un po’ prematuro. Di sicuro però può cambiare le traiettorie, i destini e gli umori di una stagione. Prove di fuga per Gasp, che nei dieci precedenti con il collega del Napoli ha vinto solo la prima (l’8 ottobre 2010, Genoa-Arezzo di B) e l’ultima (il 3-0 del 3 novembre 2024 dell’Atalanta al Maradona) sfida in ordine cronologico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gasp-Conte, sfida da primato. Con le speranze scudetto sullo sfondo