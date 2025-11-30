Garlasco scatena il caos da Federica Panicucci

Si riaccende il giallo di Garlasco e sale la tensione anche in tv. A Mattino 5 si commentano gli ultimi sviluppi dell’inchiesta di Pavia con la scoperta di una “piena concordanza” tra il Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi e quello di Andrea Sempio. Parte in causa è anche Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi finora unico condannato in via definitiva per l’omicidio della sua fidanzata avvenuto il 13 agosto del 2007. Il legale, ospite di Federica Panicucci nel contenitore di Canale 5, fa notare che una perizia di questo tipo avrebbe incastrato il suo assistito, così come la telefonata al numero di emergenza definita per lungo tempo un indizio pesante: «Sulla telefonata del 118 su cui ci hanno fatto una testa così sulla colpevolezza di Stasi per quindici anni vi dico una cosa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco scatena il caos da Federica Panicucci

News recenti che potrebbero piacerti

Le indiscrezioni sulla perizia genetica del caso Garlasco scatenano le reazioni di Andrea Sempio e dell’ex legale Lovati con accuse di terrorismo psicologico e dubbi sulla validità dell’incidente probatorio. Tutti attendono l’udienza del 18 dicembre, de... panor Vai su X

"Cose molto gravi". Garlasco, Lovati scatena il panico in studio: la rivelazione Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, Federica Panicucci: “Supertestimone un famigliare di Sempio”/ Gallo: “Può essere…” - Il giallo dello scontrino di Andrea Sempio stamane a Mattino 5 News, con le parole di Federica Panicucci e dell'avvocato Gallo Sono indiscrezioni, per certi versi clamorose, quelle riportate stamane ... Si legge su ilsussidiario.net

Garlasco, la bomba su Sempio e la "profezia" di Panicucci: "Siamo vicini..." - Una notizia bomba e una clamorosa svolta nell'indagine su Garlasco e in particolare su Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. iltempo.it scrive

Delitto di Garlasco, scintille tra De Rensis e Federica Sciarelli/ Poi a Lovati: “Qualcuno potrebbe piangere” - Delitto di Garlasco, scintille tra l'avvocato Antonio De Rensis e Federica Sciarelli a "Chi l'ha visto? Lo riporta ilsussidiario.net