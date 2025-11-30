Garlasco le 48 ore di telefonate tra Sempio e la Procura prima dell'archiviazione | Non ricordiamo il motivo

Secondo l'analisi dei tabulati telefonici, ci sarebbero state 48 ore di contatti anomali tra Andrea Sempio e la polizia giudiziaria nel 2017, poco prima che la prima indagine su di lui relativa al delitto di Galrasco venisse archiviata. Per la Procura di Brescia potrebbero essere le tracce di una "trattativa" tra le due parti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

