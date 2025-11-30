Garlasco i contatti anomali tra Andrea Sempio e la Procura prima dell' interrogatorio | le telefonate in 48 ore Non ricordiamo il motivo

A Brescia la Procura guidata da Francesco Prete e la pm Claudia Moregola sta ricostruendo un fitto intreccio di telefonate, silenzi e presunti accordi. Al centro dell'inchiesta, l'ex. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, i «contatti anomali» tra Andrea Sempio e la Procura prima dell'interrogatorio: le telefonate in 48 ore. «Non ricordiamo il motivo»

