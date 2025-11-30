Garlasco focus sulla raffica di telefonate tra Andrea Sempio e la Procura di cui nessuno ricorda nulla

Delitto di Garlasco, indagini approfondite sulle telefonate tra Andrea Sempio, i suoi avvocati e la polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, focus sulla raffica di telefonate tra Andrea Sempio e la Procura di cui nessuno ricorda nulla

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rispoli interviene sul caso Garlasco e sul conflitto con Venditti: «Indagini fisiologiche, nessuno scontro». Focus sulla possibile revisione della condanna Stasi. - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, «Sempio aveva un movente». Dal Dna alle 7 telefonate sospette, cosa dicono i nuovi indizi contro Andrea - Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, secondo la Procura di Pavia, è soltanto l'ultimo degli elementi messi in fila in questi mesi nei confronti di Andrea Sempio. Scrive msn.com

Garlasco, le nove telefonate cancellate dalla memoria del telefono di casa Poggi: nuova clamorosa svolta - Il giallo di Garlasco continua e per la prima volta viene svelato un fatto assolutamente inedito sull'inchiesta, rompono il silenzio i periti informatici che hanno effettuato i rilevamenti sul ... Lo riporta affaritaliani.it

Garlasco, tre mesi di tempo per le analisi di telefoni e pc di Venditti e il padre di Sempio - L'esperto di informatica forense Matteo Ghigo, che ha già svolto perizie e consulenze per Tribunali e Procure nonché corsi per gli investigatori del Ros, e che ha sviluppato software per il "recupero ... Si legge su tgcom24.mediaset.it