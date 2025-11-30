Gare remiere | Il calendario della stagione 2026 | confermato il Palio dei Medici tutte le date

Dal trofeo Liberazione fino al Palio Marinaro. Due mesi intensi durante i quali le sezioni nautiche si sfideranno in sette gare per stabilire chi sarà la migliore della stagione remiera 2026. Rispetto all'anno scorso non ci sarà la “Biennale del Mare” mentre sono stati confermati sia Il Palio dei. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

? Calendario "Gare Remiere Città di Livorno" stagione 2026 25 aprile – Trofeo Liberazione 3 maggio – Coppa Lubrani Meoni 9 e 10 maggio – Palio dei Medici (il 9 i 10 remi e il 10 i 4 remi) 22 maggio – Coppa Santa Giulia 30 e 31 maggio - facebook.com Vai su Facebook

