Gare remiere | Il calendario della stagione 2026 | confermato il Palio dei Medici tutte le date
Dal trofeo Liberazione fino al Palio Marinaro. Due mesi intensi durante i quali le sezioni nautiche si sfideranno in sette gare per stabilire chi sarà la migliore della stagione remiera 2026. Rispetto all'anno scorso non ci sarà la “Biennale del Mare” mentre sono stati confermati sia Il Palio dei. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Il calendario delle gare remiere 2026: Livorno si prepara alla stagione - Livorno 30 novembre 2025 Il calendario delle gare remiere 2026: Livorno si prepara alla stagioneLa tradizione remiera di Livorno, cuore pulsante della cultura popolare cittadina, è pronta a tornare
Livorno, Gare Remiere: ecco il programma della stagione 2026 - Si parte il 25 aprile con il Trofeo della Liberazione, a chiudere come sempre il 13 giugno il Palio Marinaro