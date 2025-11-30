Gambrinus addio ultimo giorno per Gennaro Ponziani
Ultimo giorno al Gambrinus per Gennaro Ponziani. Lo storico direttore di sala che va in pensione a 67 anni dopo 32 anni trascorsi nel caffè più famoso della città: stamattina il personale lo ha salutato nelle sale appena restaurate, che verranno inaugurate a breve. Per Ponziani è stato un addio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
