Gambrinus addio ultimo giorno per Gennaro Ponziani

Napolitoday.it | 30 nov 2025

Ultimo giorno al Gambrinus per Gennaro Ponziani. Lo storico direttore di sala che va in pensione a 67 anni dopo 32 anni trascorsi nel caffè più famoso della città: stamattina il personale lo ha salutato nelle sale appena restaurate, che verranno inaugurate a breve. Per Ponziani è stato un addio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

gambrinus addio ultimo giornoCaffè a Papa e Capi Stato, in pensione direttore Gambrinus - Ultimo giorno di lavoro per Gennaro Ponziani, lo storico direttore di sala del Caffè Gambrinus di Napoli. Secondo ansa.it

