Gaffe del TG1 durante l'annuncio dei Big di Sanremo 2026 in foto con LDA non è Aka7even | Chi è quello?

Il Tg1 durante l'annuncio dei Big di Sanremo 2026 ha sbagliato foto di Aka7even. L'artista napoletano, che duetterà alla kermesse con LDA, ha commentato l'errore in una story: "Chi è quella persona al posto mio?". Si tratta di Stefano Scala, giovane attore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

