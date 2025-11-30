Gaffe del TG1 durante l'annuncio dei Big di Sanremo 2026 in foto con LDA non è Aka7even | Chi è quello?

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tg1 durante l'annuncio dei Big di Sanremo 2026 ha sbagliato foto di Aka7even. L'artista napoletano, che duetterà alla kermesse con LDA, ha commentato l'errore in una story: "Chi è quella persona al posto mio?". Si tratta di Stefano Scala, giovane attore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

