Quando pensi di aver visto tutto nel mondo dell’informazione digitale, ecco che dall’Argentina arriva una gaffe talmente clamorosa da sembrare irreale. Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma ed ex tecnico dell’Atalanta, è stato scambiato per Andrea Guastalla, il 57enne di Borgo Virgilio che nelle scorse settimane ha fatto il giro del mondo per essersi travestito dalla madre defunta pur di continuare a incassarne la pensione. Un errore che fa riflettere sulla fragilità dell’informazione nell’era dei social media, dove un meme può trasformarsi in notizia e dove la verifica delle fonti sembra passare in secondo piano rispetto alla velocità di pubblicazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Gaffe dal mondo: in Argentina scambiano Gasperini per il truffatore travestito da madre defunta