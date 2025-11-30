Furto in abitazione rubati gioielli e articoli di pelletteria per 5mila euro

Un furto in abitazione si è verificato tra il pomeriggio e la sera di ieri, sabato 29 novembre 2025, a Moruzzo.I soliti ignoti, una volta entrati all'interno della residenza, di proprietà di un 85enne, si sono impossessati di monili in oro e oggetti di pelletteria per un valore complessivo di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

