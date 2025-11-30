Furlani e le iridate del ciclismo su pista premiati a Castelfranco Veneto

Lunedì 1° dicembre appuntamento alle 17.45 al Teatro Accademico della città trevigiana con il premio Fiore d'Inverno. L'ex arbitro Casarin riceverà il premio Agnolin; ricoscimenti alla nuotatrice paralimpica Gilli, al presidente della Lega basket Gherardini, allo chef Bottura e al fisico Faggin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Furlani e le iridate del ciclismo su pista premiati a Castelfranco Veneto

Scopri altri approfondimenti

Furlani e le iridate del ciclismo su pista premiati a Castelfranco Veneto - L'ex arbitro Casarin riceverà il premio Agnolin; ricoscimenti alla nuotatrice para ... Da gazzetta.it

DAI TRICOLORI ALLE GIOIE IRIDATE DI MAGAGNOTTI E CAMPANA: IL CICLISMO TRENTINO IN FESTA. L'OMAGGIO A CASAGRANDA. GALLERY - Le maglie iridate degli junior Alessio Magagnotti e di Agata Campana, quelle tricolori di Giorgia Nervo, Maya Ferrante, Nicole Azzetti e Chiara Mattei. Riporta tuttobiciweb.it

Ciclismo su pista, i Mondiali chiudono la stagione: Italia a caccia di medaglie ma senza Ganna e Balsamo - Il Mondiale su pista è l’ultimo evento davvero globale e l’Italia, terribilmente in difficoltà su ... Lo riporta repubblica.it