Furia Conte la colpa è di De Laurentiis | questa non doveva proprio fargliela

A poche ore dal big match con la Roma, Antonio Conte deve fare i conti con uno sgarbo che il suo presidente non doveva permettere: è una furia. Per il Napoli di Antonio Conte, le prossime ore rappresentano il passaggio più delicato di questo inizio di stagione. La trasferta sul campo della Roma, capolista per qualità e continuità, arriva nel momento peggiore possibile: non per le prestazioni – finalmente tornate convincenti – ma per l’emergenza che sta trasformando l’infermeria in un reparto affollato come uno spogliatoio appena dopo il fischio finale. Kevin De Bruyne, costretto ai box da un infortunio che continua a schiacciare il pedale del freno sulla sua nuova avventura italiana; Frank Anguissa, pilastro del centrocampo fuori causa; Billy Gilmour, probabilmente costretto all’operazione; Miguel Gutierrez, vittima dell’ennesima distorsione che rischia di privare Conte di un esterno fondamentale per il suo gioco. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

