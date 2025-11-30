Furfaro Pd | Ora basta polemiche | Al lavoro su liste d’attesa e piano casa
Onorevole Marco Furfaro, giunta toscana fatta anche se con qualche difficoltà, ora cosa si aspetta? "Tre obiettivi semplici e difficilissimi, quelli indicati anche dal segretario Emiliano Fossi: un Piano Casa che dia un tetto a tutti; trasporti gratuiti per gli under 30; un attacco frontale alle liste d’attesa, anche con aperture serali. E da Meloni mi aspetto che smetta di impugnare ogni nostra legge regionale: salario minimo, fine vita, delocalizzazioni". Da Siena a Livorno le Federazioni protestano. Il PD toscano sembra una pentola in ebollizione. Scoppierà? "Le fibrillazioni dopo una giunta sono normali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
