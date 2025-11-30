Fuori dal Coro stasera un’inchiesta sulla diffusione dell’Islam in Francia
Mario Giordano torna questa sera, domenica 30 novembre, con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni del 30 novembre 2025. La nuova puntata si aprirà con un’inchiesta sulla diffusione dell’Islam a Roubaix, paesino della Francia in cui la giornalista Costanza Tosi è stata trattenuta per circa un’ora, contro la sua volontà, all’interno di una macelleria halal. Nel corso della puntata saranno mostrate le immagini dell’accaduto. A seguire, il caso della famiglia nel bosco, con un focus sui trentamila bambini che, ogni anno, in Italia, le autorità allontanano dalle famiglie di origine. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
