Funzionalità al polso e design Con il nuovo ’Urban Sport’ Seiko riscopre il mito Rotocall

Quotidiano.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seiko presenta il nuovoUrban Sport’, un orologio che reinterpreta l’estetica leggendaria del Rotocall, celebre icona digitale degli anni Ottanta. Questo modello ha rappresentato un punto di svolta nella storia dell’orologeria digitale, ridefinendo il concetto di funzionalità al polso con un design d’avanguardia e un carattere inconfondibile, ora rivisitato attraverso tecnologia e soluzioni contemporanee. Presentato per la prima volta nel 1982, l’iconico segnatempo Rotocall A829 divenne rapidamente un punto di riferimento per il suo design d’avanguardia e per una caratteristica che lo rese unico: la lunetta ottagonale girevole, il ’Rotary Switch’, che sostituiva i tradizionali pulsanti consentendo di passare da una funzione all’altra — cronografo, timer, sveglia o secondo fuso orario — con un semplice movimento rotatorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

funzionalit224 al polso e design con il nuovo 8217urban sport8217 seiko riscopre il mito rotocall

© Quotidiano.net - Funzionalità al polso e design. Con il nuovo ’Urban Sport’. Seiko riscopre il mito Rotocall

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Funzionalit224 Polso Design Nuovo