Funzionalità al polso e design Con il nuovo ’Urban Sport’ Seiko riscopre il mito Rotocall

Seiko presenta il nuovo ’Urban Sport’, un orologio che reinterpreta l’estetica leggendaria del Rotocall, celebre icona digitale degli anni Ottanta. Questo modello ha rappresentato un punto di svolta nella storia dell’orologeria digitale, ridefinendo il concetto di funzionalità al polso con un design d’avanguardia e un carattere inconfondibile, ora rivisitato attraverso tecnologia e soluzioni contemporanee. Presentato per la prima volta nel 1982, l’iconico segnatempo Rotocall A829 divenne rapidamente un punto di riferimento per il suo design d’avanguardia e per una caratteristica che lo rese unico: la lunetta ottagonale girevole, il ’Rotary Switch’, che sostituiva i tradizionali pulsanti consentendo di passare da una funzione all’altra — cronografo, timer, sveglia o secondo fuso orario — con un semplice movimento rotatorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

