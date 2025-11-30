Frontale nel Chietino muoiono tre donne

AGI - Tre donne sono morte in un incidente stradale in provincia di Chieti, lungo la statale Fondovalle Sangro. Le vittime sono le due donne che viaggiavano su una Ford Fiesta e l' operatrice sociosanitaria di 64 anni alla guida di una Fiat Panda che era diretta al lavoro quando, per motivi ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con l'altra vettura. Lo scontro si è verificato intorno alle 13,30 vicino ad Atessa, in prossimità dello svincolo di Piane d'Archi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e due auto dei carabinieri della compagnia di Atessa. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni, ha riferito l'Anas. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Frontale nel Chietino, muoiono tre donne

