Preparare una frittura è un piacere, ma l’odore persistente che si attacca a tende, tessuti e pareti è la vera sfida culinaria. Questo olezzo è particolarmente tenace perché le particelle di grasso, disperse dal calore, si depositano su ogni superficie. La buona notizia è che non devi ricorrere a spray chimici per risolvere il problema: esistono rimedi naturali e velocissimi che agiscono direttamente sulle molecole dell’odore. Il segreto sta nell’utilizzare ingredienti comuni che hanno il superpotere di assorbire e neutralizzare gli odori anziché limitarsi a coprirli. L’alleato più potente che hai in dispensa è l’ aceto bianco. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Fritto è buono tutto, ma che fatica togliere la puzza dalla cucina: prova questo trucco velocissimo