Frecciarossa fermata modenese salva fino alla prossima estate

“Venerdì sera ci è giunta la comunicazione ufficiale del MIT sul fatto che il Frecciarossa serale in arrivo da Roma verso Milano continuerà a fermare a Modena”.Lo riferisce il sindaco Massimo Mezzetti, dopo l'incomprensione nata da una nota stampa del Ministero guidato da Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Trasporti. Ferrante (Mit), Fermata Frecciarossa Cecina risultato decisivo per mobilità locale - facebook.com Vai su Facebook

Trenitalia, dal 14 dicembre Frecciarossa fa fermata a Cecina. Sulla direttrice Torino-Genova-Roma. Monitoraggio su utilizzo #ANSA Vai su X

«Salvata» (almeno fino al 30 giugno) la fermata a Parma del Frecciarossa Roma-Milano in arrivo alle 23.2 - La notizia sperata è arrivata: il treno Frecciarossa 9330 in partenza da Roma Termini alle 19. Riporta gazzettadiparma.it

SOPPRESSIONE DELLA FERMATA DEL FRECCIAROSSA, CONFESERCENTI: “SI PENALIZZANO IMPRESE” - Confesercenti Modena esprime preoccupazione per la decisione di Trenitalia di eliminare, a partire dal 14 dicembre, la fermata di Modena del Frecciarossa serale 9330 (Roma–Milano). Secondo tvqui.it

Confesercenti Modena esprime preoccupazione per la decisione di eliminare la fermata di Modena del Frecciarossa - (immagine d’archivio) La scelta, che interessa anche Parma e Piacenza per l’instradamento sulla linea AV, rischia di ridurre l’accessibilità del territorio e di penalizzare la mobilità di imprese e pr ... Riporta sassuolo2000.it