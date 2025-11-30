Fratelli d' Italia tira le somme dopo le Regionali | Risultato conferma che FdI continuerà a essere protagonista
"Il risultato delle regionali pugliesi ci conferma che Fratelli d’Italia continuerà a essere protagonista". Così il parlamentare europeo e coordinatore provinciale barese di Fratelli d'Italia, Michele Picaro, ha chiuso ieri il suo intervento nel corso della riunione provinciale del partito. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Sicurezza nel trasporto pubblico in Brianza, Fratelli d’Italia fa il punto: situazione allarmante, necessaria una risposta integrata. - facebook.com Vai su Facebook
Il sondaggio di Pagnoncelli: Fratelli d’Italia primo partito al 28%, sale il Pd. La Lega controsorpassa Forza Italia Vai su X
Fratelli d'Italia tira le somme dopo le Regionali: "Risultato conferma che FdI continuerà a essere protagonista" - A concludere i lavori dell'assemblea provinciale del partito, l'europarlamentare e coordinatore barese Michele Picaro, che ha rivolto il suo grazie a tutti i candidati scesi in campo ... Riporta baritoday.it
Il crollo di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali - Le elezioni regionali di Veneto, Campania e Puglia hanno decretato l’inizio della fine di Fratelli d’Italia, che già vedeva la fiducia verso Giorgia Meloni calare negli ultimi mesi. agoravox.it scrive
Manovra, Fratelli d’Italia tira dritto sui condoni extra-large. Ma Salvini frena: facciamo pressione sui Comuni - Il partito di Giorgia Meloni conferma i quattro emendamenti su pagamenti, previdenza complementare per i nuovi nati, riserve auree e condoni. Riporta milanofinanza.it