Fratelli d' Italia tira le somme dopo le Regionali | Risultato conferma che FdI continuerà a essere protagonista

Baritoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il risultato delle regionali pugliesi ci conferma che Fratelli d’Italia continuerà a essere protagonista". Così il parlamentare europeo e coordinatore provinciale barese di Fratelli d'Italia, Michele Picaro, ha chiuso ieri il suo intervento nel corso della riunione provinciale del partito. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

fratelli d italia tiraFratelli d'Italia tira le somme dopo le Regionali: "Risultato conferma che FdI continuerà a essere protagonista" - A concludere i lavori dell'assemblea provinciale del partito, l'europarlamentare e coordinatore barese Michele Picaro, che ha rivolto il suo grazie a tutti i candidati scesi in campo ... Riporta baritoday.it

Il crollo di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali - Le elezioni regionali di Veneto, Campania e Puglia hanno decretato l’inizio della fine di Fratelli d’Italia, che già vedeva la fiducia verso Giorgia Meloni calare negli ultimi mesi. agoravox.it scrive

fratelli d italia tiraManovra, Fratelli d’Italia tira dritto sui condoni extra-large. Ma Salvini frena: facciamo pressione sui Comuni - Il partito di Giorgia Meloni conferma i quattro emendamenti su pagamenti, previdenza complementare per i nuovi nati, riserve auree e condoni. Riporta milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Fratelli D Italia Tira