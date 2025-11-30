Fratelli d' Italia contro i parapetti installati sul canale Reno
Il parapetto lungo il canale riportato alla luce in via Riva Reno diventa oggetto di allarme e polemiche da parte dei Fratelli d’Italia bolognesi. Per l’europarlamentare Stefano Cavedagna e il capogruppo del quartiere Porto-Saragozza Enrico Cevolani, il problema si cela nella facilità con cui è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
