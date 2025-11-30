Franco Giorgi e Gianna Di Nardo chi sono i due coniugi trovati morti in casa a Firenze

Firenze, 30 novembre 2025 – Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono molteplici, ma quella principale è che si tratti di un altro caso di omicidio suicidio. Sarebbe il secondo caso in pochi giorni dopo quello di Antonio Iacobellis, l’ex ufficiale dell’areonautica in pensione che ha ucciso la compagna Stefania Terrosi e poi si è suicidato con un colpo di pistola. In questo caso, invece, le vittime si chiamano Franco Giorgi e Gianna Di Nardo. Delitto a Firenze, coppia accoltellata all'interno della propria abitazione Chi sono i coniugi trovati morti a Firenze. I due sono stati trovati morti nella loro casa di via Orsini, nel quartiere di Gavinana, con profonde ferita da arma da taglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Franco Giorgi e Gianna Di Nardo, chi sono i due coniugi trovati morti in casa a Firenze

