Franco Giorgi e Gianna Di Nardo chi erano i coniugi morti a Firenze | Uccisi a coltellate Il sangue in casa e l' allarme dato dal figlio

Le due vittime del probabile duplice omicidio di Firenze, trovati morti in casa in via Giampaolo Orsini, nel quartiere residenziale di Gavinana, si chiamavano Franco Giorgi, 74 anni, e Gianna. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Franco Giorgi e Gianna Di Nardo, chi erano i coniugi morti a Firenze: «Uccisi a coltellate». Il sangue in casa e l'allarme dato dal figlio

