Francia notte di terrore nei pressi di Nancy | devastante incendio provoca 4 morti
E’ divampato nel cuore della notte in un edificio della regione Meurthe-et-Moselle in Francia, il devastante incendio che ha causato quattro morti di cui un 16enne e due feriti, a Neuves-Maisons, a sud ovest di Nancy Fiamme da inferno e fumo denso che ha avvelenato l’aria e reso difficoltosi anche i soccorsi. I media francesi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
