Francesco Acquaroli | Il settore è centrale E la difesa del territorio resta una priorità

Francesco Acquaroli, presidente della Regione, qual è il quadro del comparto agricolo nelle Marche? "L’agricoltura è centrale: secondo l’ultimo censimento Istat ci sono 33.000 aziende su 456.000 ettari, quasi metà del territorio. Prevalgono i seminativi, soprattutto cereali: il grano duro ci colloca al terzo posto, dopo Puglia e Sicilia. Seguono vite e olivo, poi prati e pascoli. Nel settore zootecnico spiccano gli avicoli, 8% del totale nazionale, e i suini, ma restano importanti bovini, ovini e apicoltura. Le aziende sono piccole e familiari, anche se la dimensione media cresce. E i giovani sono l’8,7%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Francesco Acquaroli: "Il settore è centrale. E la difesa del territorio resta una priorità"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

CIVITANOVA - Ieri festeggiamenti al teatro Annibal Caro con tavole rotonde ed ospiti nazionali. Assente la ministra del lavoro Calderone. Premi per innovazioni, imprese femminili e storiche. Il presidente della Regione Francesco Acquaroli: «L’intesa tra mond - facebook.com Vai su Facebook

La Roma di Francesco Acquaroli ift.tt/ALJaIgP Vai su X

Chi è Francesco Acquaroli, presidente delle Marche e meloniano della prima ora: la laurea in economia, l’azienda di famiglia e l’Inter - Dal 2012 ha scelto di aderire, fin dalla sua fondazione, a Fratelli d’Italia, squadra che non ha più abbandonato, anche per la grande amicizia che lo lega alla leader Giorgia Meloni. Segnala ilrestodelcarlino.it

Acquaroli,'concertazione per priorità e sintonia con territorio' - "In un'epoca veloce solo restando in dialogo pieno e in sintonia con università, istruzione, settore economico e sociale, riusciamo a rappresentare fino in fondo i cambiamenti del nostro territorio, ... ansa.it scrive

Chi è Francesco Acquaroli, confermato governatore nelle Marche dopo le elezioni regionali 2025 - Il presidente uscente delle Marche, Francesco Acquaroli, è il vincitore delle elezioni regionali 2025, riconfermato alla guida della Regione. Scrive fanpage.it