FOTO Prende fuoco l’albero di natale paura al Rione Libertà | sei persone intossicate

Mattinata di domenica movimentata per i residenti di un palazzo in via Girolamo Vitelli al Rione Libertà. Sei persone sono rimaste lievemente intossicate dal fumo sprigionato da un incendio sviluppato in un appartamento al primo piano dell'edificio. Il fatto è accaduto poco dopo le 9.30, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto da parte dei Vigili del fuoco ad andare a fuoco sarebbe stato un albero di Natale e più precisamente le lucine che addobbano solitamente questo simbolo della più bella festa dell'anno. Le fiamme dall'albero si sono quindi propagate ad un divano e da qui hanno interessato l'appartamento mentre il fumo risaliva per tutto l'edificio.

