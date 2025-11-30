Foti elenca i prossimi passi del governo | Completeremo le riforme no ai giochi di palazzo

“Completeremo le riforme, giustizia, premierato, legge elettorale”. Lo dichiara in un’intervista al Corriere della Sera il ministro agli Affari europei con delega sul Pnrr e i fondi di coesione, Tommaso Foti. Dal referendum al premierato: i prossimi passi. “Il referendum – osserva l’esponente di FdI – mette gli italiani davanti a una scelta chiara: confermare una riforma per una giustizia più giusta che evita la proliferazione delle correnti in magistratura e garantisce una Alta corte, terza, che giudica il comportamento di chi esercita la funzione giurisdizionale, o no”. Sul premierato: “Al contrario di quanto si dice, non dà più potere a Meloni ma preserva il potere dei cittadini di scegliere da chi essere governati e garantisce stabilità: è di tutta evidenza quanto un governo stabile avvantaggi il Paese”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Foti elenca i prossimi passi del governo: “Completeremo le riforme, no ai giochi di palazzo”

