Per non trasformare la sua crisi nel successo del 1985 di Ornella Vanoni e Gino Paoli ("Senza fine", ma in un’accezione totalmente negativa), la Fiorentina è chiamata oggi a cambiare passo in casa dell’ Atalanta e al cospetto di quel Raffaele Palladino che mantiene ancora oggi il record di punti dell’era Commisso - nonché il miglior piazzamento degli ultimi nove campionati - proverà a mettersi alle spalle un periodo a dir poco negativo. Che se da un lato i pareggio contro Genoa e Juventus avevano contribuito quantomeno a rasserenare, il deludente ko in Conference contro l’Aek Atene ha invece di nuovo alimentato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Fortini e Parisi si prendono ancora le corsie. Gudmundsson si gioca il posto con Piccoli. Dodo di nuovo tra i convocati dopo i guai muscolari, ma le fasce potrebbero essere di nuovo occupate dai titolari di coppa