Forte dei Marmi travolto Pokerissimo del Valdagno

VALDAGNO 5 FORTE DEI MARMI 1 VALDAGNO: Viera, Diquigiovanni, Crocco N., Sanches, Honorio, Crocco F., Tomba, Piccoli. All. Atayde. FORTE DEI MARMI: Gnata, Duhalde, Lopez, Bozzetto, Ballestero, Checchetto, Raffaelli, Giovannelli. All. Crudeli. Arbitri: Silecchia e Marinelli. Marcatori: 2’ pt Honorio, 8’ pt Sanches, 20’ pt Diquigiovanni; 1’ st Piccoli, 8’ st Raffaelli, 10’ st Honorio. VALDAGNO - Un netto passo indietro rispetto alle recenti prestazioni. Un Forte dei Marmi sottotono cade 5-1 a Valdagno incappando nella terza sconfitta consecutiva, ma ciò che più fa male è il modo in cui i ragazzi di Roberto Crudeli hanno patito la sconfitta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forte dei Marmi travolto. Pokerissimo del Valdagno

