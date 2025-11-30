Formula 1 oggi il Gp Qatar | orario e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 30 novembre, va in scena il Gran Premio del Qatar – in diretta tv e streaming – penultimo appuntamento del Mondiale. Si riparte dalla gara Sprint di ieri vinta dalla McLaren di Oscar Piastri, che ha accorciato sul compagno di scuderia Lando Norris, terzo dietro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

formula 1 oggi gpFormula 1, oggi il Gp Qatar: orario e dove vederlo in tv - Oggi, domenica 30 novembre, va in scena il Gran Premio del Qatar - Come scrive cn24tv.it

