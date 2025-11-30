Formula 1 Gp Qatar | vince Verstappen davanti a Piastri e Sainz Mondiale riaperto

Firenzepost.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max Verstappen vince in Qatar e annulla il match point di Lando Norris L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

formula 1 gp qatar vince verstappen davanti a piastri e sainz mondiale riaperto

© Firenzepost.it - Formula 1, Gp Qatar: vince Verstappen davanti a Piastri e Sainz. Mondiale riaperto

Altre letture consigliate

formula 1 gp qatarFormula 1, Verstappen vince il GP Qatar: classifica aggiornata e ordine d’arrivo - Max Verstappen vince il GP Qatar di F1 a Losail: Oscar Piastri secondo e Carlos Sainz terzo. Riporta fanpage.it

formula 1 gp qatarGp Qatar F1 2025: Verstappen vince davanti a Piastri. Il mondiale piloti si deciderà ad Abu Dhabi. Ordine d’arrivo e classifiche aggiornate - Gp Qatar F1 2025: Verstappen vince davanti a Piastri. Secondo circusf1.com

formula 1 gp qatarA Verstappen il Gp del Qatar, Norris quarto e il titolo di deciderà ad Abu Dhabi - Max Verstappen su Red Bull si aggiudica il Gp del Qatar di Formula 1 e riapre la corsa al titolo del circo automobilistico. Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Formula 1 Gp Qatar