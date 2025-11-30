Formazioni ufficiali Atalanta Fiorentina le scelte dei due tecnici per la tredicesima giornata di Serie A

. Calcio d’inizio alle 18 al New Balance Arena Le formazioni ufficiali di Atalanta Fiorentina, match delle 18 e valido per la tredicesima giornata di Serie A 20252026. L’avvio complicato di stagione, il cambio panchina e il tentativo di ripartire . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Atalanta Fiorentina, le scelte dei due tecnici per la tredicesima giornata di Serie A

News recenti che potrebbero piacerti

Scendiamo in campo cosi Le formazioni ufficiali https://shorturl.at/EdsPs - facebook.com Vai su Facebook

#Pisa- #Inter, le formazioni ufficiali Vai su X

Atalanta-Fiorentina: diretta live e risultato in tempo reale - Fiorentina di Domenica 30 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net

Atalanta-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La Dea di Raffaele Palladino ospita alla New Balance Arena la Viola di Paolo Vanoli: avvio di stagione complicato per entrambe le squadre ... Come scrive tuttosport.com

Atalanta-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vederla in tv - Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche sui canali SkySport. fantacalcio.it scrive