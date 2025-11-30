Formazioni notizie sulle squadre squadre titolari confermate in vista della finale della MLS Eastern Conference

2025-11-30 00:08:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’Inter Miami affronta New York City nella finale della MLS Eastern Conference e il premio per il vincitore è un posto nella MLS Cup. Tutti gli occhi saranno nuovamente puntati su Lionel Messi mentre il 38enne guida Miami al Chase Stadium in quella che sarà la prima apparizione in assoluto del club in una finale di Conference. La squadra di Javier Mascherano ha dominato la vittoria per 4-0 contro l’FC Cincinnati nel turno precedente, mentre Messi ha segnato sei gol solo nei playoff. Miami ha il miglior record complessivo nella MLS nel 2024, ma è stata sconfitta dall’Atlanta United nel primo round della postseason. 🔗 Leggi su Justcalcio.com