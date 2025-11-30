Forlì un punticino col Bra Petrelli evita la figuraccia
FORLì 1 BRA 1 FORLì (4-3-3): Martelli; Manetti, L. Saporetti, Elia, Cavallini (41’ st Spinelli); Franzolini, Menarini (24’ st Ripani), De Risio; Macrì (24’ st S. Saporetti), Petrelli, Farinelli (24’ st Coveri). A disp.: Calvani, Velaj, Mandrelli, Manuzzi, Valentini, Monaco, Scorza, Graziani, Pellizzari. All.: Miramari. BRA (5-3-2): Renzetti; Lia, De Santis, Cannistra, Sganzerla, Morleo (18’ st Rottensteiner); Maressa (42’ st Cucciniello), Brambilla (18’ st Campedelli), Lionetti; Baldini (42’ st Tuzza), Di Biase (1’ st Sinani). A disp.: Franzini, Minaj, Dimatteo, Rabuffi, Gaglioti, La Marca, Chiabotto, Chianese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net