Forlì non ti fidare dei problemi di Roseto Trasferta piena di spine ma è vietato fallire

Sarà una squadra arrabbiata e ferita dopo la batosta di Torino, a cui è seguito un duro comunicato societario e quindi ancor più pericolosa e vogliosa di punti, la Liofilchem Roseto che l’Unieuro affronterà oggi al PalaMaggetti nella gara valida per la 15ª giornata di andata (palla a due alle 18, arbitri Bartoli, Berlangieri e Marzulli). La formazione abruzzese è ultima in classifica con 4 punti, un bilancio quindi di 2 vittorie e 12 sconfitte e una striscia aperta negativa di sette incontri visto, che non vince dal 26 ottobre, anche se i due successi ottenuti sono arrivati entrambi in casa ed entrambi contro formazioni di prima fascia: il 21 settembre contro la Fortitudo Bologna 86-82 e poco più di un mese dopo contro Rieti 83-79. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

