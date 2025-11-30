Forbidden Fruit anticipazioni 1° dicembre | Yildiz accusata da Lila e Zerrin di tradire Halit con Kemal

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Inizia una nuova settimana per i protagonisti di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato. Nell' episodio di lunedì 1° dicembre, in onda alle 14.10, Yildiz proverà invano a mettere Halit contro Kemal con l'obiettivo di mandarlo via; allo stesso tempo però, dovrà stare molto attenta a Lila e Zerrin. E di nuovo, il motivo è lo stesso: Kemal. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi turca. Dov'eravamo rimasti Yildiz si è accorta che la gelosia di Kemal nei suoi confronti sta diventando un'ossessione, così ha deciso di risolvere la cosa . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

