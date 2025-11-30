Forbidden Fruit Anticipazioni 1° dicembre 2025 | Dundar folle di gelosia Zeynep riuscirà a tranquillizzarlo?
Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 1° dicembre 2025 su Canale 5 rivelano che Zeynep sta provando a rassicurare Dundar, sempre più geloso di lei. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
«Non c’è nulla tra me e Hakan, puoi stare tranquillo. » Quando Zeynep si trova a dover chiarire i sospetti di Dundar, la tensione tra i personaggi di Forbidden Fruit sale di nuovo. Gli episodi inediti della soap turca continuano su Canale 5 dal 1 al 6 dicembre 20 - facebook.com Vai su Facebook
