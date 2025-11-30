Fontana monumentale necessario il restauro

Ilrestodelcarlino.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata approvata nel corso dell’ultimo Consiglio comunale una mozione per il restauro della Fontana Monumentale in Piazza della Libertà. Nell’atto presento da Pd e Movimento 5 Stelle si prevede l’impegno dell’Amministrazione nel quantificare esattamente i costi necessari per un progetto integrale di restauro della Fontana, di marmi, di bronzi, ed il ripristino dell’impianto idraulico, oltre ad interventi complementari di conservazione. La necessità alla base della mozione riguardava la necessità di interventi urgenti in quanto i marmi sono usurati, alcuni bronzi sono danneggiati, e sussistono criticità nell’impianto idraulico e di ricircolo dell’acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

fontana monumentale necessario il restauro

© Ilrestodelcarlino.it - Fontana monumentale, necessario il restauro

Altri contenuti sullo stesso argomento

Restauro della Fontana Monumentale: servono centinaia di migliaia di euro - Quasi 80 mila euro per finanziare lo studio per il restauro della Fontana Monumentale di Faenza. Secondo ravennawebtv.it

Restaurata la fontana monumentale di piazza Garibaldi, nuovo look - Il Comune di Sansepolcro restituisce alla cittadinanza la fontana di piazza Garibaldi dopo un accurato restauro. Da lanazione.it

Luci e giochi d’acqua, ecco la fontana - C’è grande attesa per la restituzione alla comunità della Fontana Monumentale dopo il restauro inserito nel progetto Pnrr "Rigenera Copparo 01". ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fontana Monumentale Necessario Restauro