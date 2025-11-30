fontana monumentale necessario il restauro

È stata approvata nel corso dell’ultimo Consiglio comunale una mozione per il restauro della Fontana Monumentale in Piazza della Libertà. Nell’atto presento da Pd e Movimento 5 Stelle si prevede l’impegno dell’Amministrazione nel quantificare esattamente i costi necessari per un progetto integrale di restauro della Fontana, di marmi, di bronzi, ed il ripristino dell’impianto idraulico, oltre ad interventi complementari di conservazione. La necessità alla base della mozione riguardava la necessità di interventi urgenti in quanto i marmi sono usurati, alcuni bronzi sono danneggiati, e sussistono criticità nell’impianto idraulico e di ricircolo dell’acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

