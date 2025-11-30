Fontana monumentale necessario il restauro
È stata approvata nel corso dell’ultimo Consiglio comunale una mozione per il restauro della Fontana Monumentale in Piazza della Libertà. Nell’atto presento da Pd e Movimento 5 Stelle si prevede l’impegno dell’Amministrazione nel quantificare esattamente i costi necessari per un progetto integrale di restauro della Fontana, di marmi, di bronzi, ed il ripristino dell’impianto idraulico, oltre ad interventi complementari di conservazione. La necessità alla base della mozione riguardava la necessità di interventi urgenti in quanto i marmi sono usurati, alcuni bronzi sono danneggiati, e sussistono criticità nell’impianto idraulico e di ricircolo dell’acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
5 e 6 Dicembre 2025 – Carosino presenta la 4ª edizione della Sagra del Vino – WINTER EDITION! ?Vi aspettiamo numerosissimi per due serate ricche di divertimento, animazione, degustazioni e tante sorprese! La nostra fontana monumentale zampillerà - facebook.com Vai su Facebook
Restauro della Fontana Monumentale: servono centinaia di migliaia di euro - Quasi 80 mila euro per finanziare lo studio per il restauro della Fontana Monumentale di Faenza. Secondo ravennawebtv.it
Restaurata la fontana monumentale di piazza Garibaldi, nuovo look - Il Comune di Sansepolcro restituisce alla cittadinanza la fontana di piazza Garibaldi dopo un accurato restauro. Da lanazione.it
Luci e giochi d’acqua, ecco la fontana - C’è grande attesa per la restituzione alla comunità della Fontana Monumentale dopo il restauro inserito nel progetto Pnrr "Rigenera Copparo 01". ilrestodelcarlino.it scrive