Fondi Pnrr c' è la svolta digitale per gli ospedali umbri | spicca la cartella digitale con i percorsi di cura
Raggiunto il target nazionale del PNRR dedicato alla digitalizzazione dei Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (DEA) di I e II livello per rendere gli ospedali più moderni, più integrati e più vicini ai cittadini. Le risorse destinate all'Umbria ammontavano a 19,4 milioni di euro, che hanno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Buone notizie: salvi i fondi #pnrr per #agrivoltaico vaielettrico.it/agrivoltaico-s… Vai su X
L'EX ALBERGO PONTINO RINASCE PER IL "DOPO DI NOI", grazie ai fondi del PNRR Sono iniziati i lavori di riqualificazione per un pezzo di storia di Pontinia: l'Ex Albergo Pontino! Lo stabile di Piazza Indipendenza, grazie a 855.000 € di fondi PNRR destinati - facebook.com Vai su Facebook
Fondi PNRR per le CER: i tagli del MASE generano incertezza mentre le domande superano gli 864mln - Il taglio dei fondi PNRR per le CER riduce la dotazione del 64%: pesanti gli effetti su bandi, territori e imprese. Si legge su rinnovabili.it
Fondi Pnrr ottenuti illegalmente, sequestrati 486mila euro - Finanziaria di Treviso ha effettuato un sequestro preventivo urgente emesso dalla Procura Europea di Venezia nei confronti di Flavio Zanarella, imprenditore padovano che si ... Da ansa.it
Scuola di via Palenco, è caos sui finanziamenti per la rigenerazione: ora il Comune punta ad una deroga dall'Europa - La scuola di via Palenco, che sorge nel quartiere Rebibbia nel IV municipio di Roma, era rimasta chiusa nel 2016 per una serie di criticità strutturali. Riporta romatoday.it