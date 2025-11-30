Fondazione Augurusa è portavoce del Terzo Settore italiano alla Cop30

La straordinaria partecipazione della società civile alla 30° Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP30), in questi giorni a Belém, in Brasile, ha visto il coinvolgimento di ong, fondazioni e attivisti di tutto il mondo. Tra i protagonisti la Fondazione Antonio Emanuele Augurusa, arrivata a Belém con la delegazione italiana per presentare il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

