Fombio la stufetta va a fuoco | 85enne ustionato e intossicato dal fumo finisce in ospedale

Fombio (Lodi), 30 novembre 2025 – La stufetta che era vicino al letto improvvisamente ha preso fuoco per cause in fase di accertamento ed un anziano di 85 anni, rimasto ustionato e intossicato dal fumo, è stato miracolosamente salvato dal figlio e da un vicino di casa. L'episodio è avvenuto questa notte intorno alle 1.30 in via Fiume a Retegno, frazione di Fombio. Notte di incendi ed emergenze nel Lodigiano. Paura per frigorifero andato in fiamme L’intervento provvidenziale . Forse per un corto circuito, la piccola stufa ha cominciato a prendere fuoco: l'anziano, svegliatosi, ha chiesto aiuto e provvidenziale è stato l'intervento del figlio che abita al piano inferiore e di un vicino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

