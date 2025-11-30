FolloGav dopo Camaiore i minerari puntano alla continuità di risultati

Dopo la vittoria di Camaiore, il Follonica Gavorrano prova a dare continuità ai risultati per uscire dalla zona playout. Oggi la formazione mineraria torna al Malservisi-Matteini dopo la bella vittoria ottenuta con quattro reti che hanno permesso ai biancorossoblù di conquistare tre punti importanti, così come lo saranno quelli in palio oggi contro lo Sporting Club Trestina. L’ultima volta con gli umbri risale ai fatidici play out dello scorso campionato, quindi in casa mineraria c’è la voglia di cancellare quel risultato e scriverne un altro. L’1-4 realizzato a Camaiore riflette il buon lavoro fatto dall’arrivo di mister Lucio Brando, che ha ottenuto finora due vittorie esterne e la sconfitta casalinga contro la capolista Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

