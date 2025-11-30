Follia nella notte | in tre aggrediscono una squadra di soccorritori

Un episodio di una violenza assurda e inspiegabile quello avvenuto a Bolzano nella notte tra il 26 e il 27 novembre, con un equipaggio di un’ambulanza intervenuto in via Gobetti che, da quanto emerso, sarebbe stato aggredito da tre uomini. Un’aggressione dettata, si ipotizza, dall’assunzione di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it