Follia in una partita dilettantistica | calci e pungi contro una squadra di Under 21
Queste scene appartengono alla partita tra Kevin Old Boys FC e Westland Young Men, in Coppa BDFL, serie dilettantistica irlandese. Con il passare dei minuti, secondo quanto riferito dal club di Kevin Old Boys, il clima in campo si sarebbe progressivamente irrigidito fino alla totale degenerazione nella fase finale dell’incontro con lo scoppio di una violenta rissa prima in campo e poi negli spogliatoi (X @VideosIrish). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
